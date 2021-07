La directora de Loki explicó la ausencia de una escena que apareció en los tráilers

[Esta nota contiene spoilers de Loki]

Aunque Marvel Studios dio a conocer varios adelantos de Loki, no fueron pocos los fanáticos que se dedicaron analizar minuciosamente cada uno de los videos promocionales para especular respecto a lo que podría ofrecer la serie. Pero aunque en última instancia la mayoría de lo que se mostró en los avances terminó en la producción protagonizada por Tom Hiddleston, la ausencia de una escena en particular ha generado todo tipo de comentarios y teorías desde que se emitió el final de la primera temporada.

Resulta que tanto en el tráiler principal como en el adelanto de mitad de temporada de Loki aparecieron algunas imágenes que tanteaban una nueva aparición de Loki en Asgard.

Por supuesto, aquellas escenas no se presentaron en un contexto y aunque perfectamente podrían haber sido recuerdos, no faltaron los fanáticos que se precipitaron a apuntar a que estaban tanteado a “King Loki”. Así, teniendo en cuenta que esa secuencia no apareció en el último episodio de la primera temporada, naturalmente no tardaron en aparecer las dudas y especulaciones respecto a qué había sucedido con ese material.

Pero aunque la segunda temporada de Loki ya fue confirmada, en una entrevista con TV Line la directora, Kate Herron, descartó cualquier eventual adelanto del segundo ciclo y explicó que en realidad dicha secuencia fue eliminada del primer episodio de la serie y correspondía a una escena del recuerdo en Asgard que aparecería mientras Loki veía el resumen de su vida.

“(Las escenas) tendían a inclinarse un poco más hacia la comedia y no eran malas. Pero cuando estábamos montando la edición, estaban bastante cerca de donde (Loki) ve a Frigga (muriendo)“, explicó Herron. “Obviamente, no queríamos restarle a ese momento, porque es su madre la que está muriendo y es muy emotivo. Siempre es complicado. Las escenas no eran necesariamente malas, pero no estaban del todo bien. Es por eso que a veces hay partes que la gente ve que no terminan en el programa”.

Por supuesto, esto no implica que la segunda temporada de Loki no tendrá escenas en ese línea. No obstante, por ahora no hay mucha claridad respecto a lo que ofrecerá la continuación de la serie ya que, además de los nuevos puntos que introdujo la trama, en el aspecto de la producción Herron no seguirá como directora.