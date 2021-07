Loki cambiaría de director en su segunda temporada

Kate Herron comandó todos los episodios de la primera temporada de Loki, sin embargo, aunque la serie del dios del engaño continuará con una segunda temporada, la realizadora no seguiría involucrada en este proyecto.

Pese a que Marvel Studios todavía no se pronuncia de manera oficial sobre el equipo creativo para la segunda temporada de Loki, la propia Herron aprovechó una entrevista con el portal Deadline para asegurar que no continuará en la producción protagonizada por Tom Hiddleston.

“No regresaré. Siempre planeé estar solo para esta (temporada) y, para ser honesta, la temporada 2 no estaba, eso es algo que acaba de salir y estoy muy emocionada. Estoy muy feliz de ver como fan la próxima temporada, pero creo que estoy orgullosa de lo que hicimos aquí y lo he dado todo. Estoy trabajando en algunas otras cosas que aún no se han anunciado”, dijo Herron.

La renovación de Loki fue confirmada de la mano del estreno del último episodio del primer ciclo durante esta semana y aunque obviamente aún no hay muchos detalles de su trama, el final de temporada evidentemente pavimentó un importante camino para esta historia y el universo de Marvel Studios en general.