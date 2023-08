La directora de The Marvels reconoce que hay una fatiga de superhéroes

En una entrevista con la revista Total Film, la directora de “The Marvels”, Nia DaCosta, expresó su opinión sobre la existencia de una fatiga de superhéroes en la industria del cine. Aunque reconoció que esta sí existe, aseguró que la secuela de Capitana Marvel no está dispuesta a dejarse afectar por ello y quiere marcar una diferencia.

“La mayor diferencia con las otras películas del MCU hasta la fecha es que esta es realmente loca y boba”, bromeó DaCosta. “Los mundos a los que vamos en esta película son mundos diferentes a otros que has visto en el MCU. Mundos brillantes que no has visto antes” agregó.

En ese sentido, abrazando dicho lado más cómico y extravagante, la película que presenta el regreso de Brie Larson como la Capitana Marvel también incluye a Ms. Marvel (Iman Vellani) y Photon (Teyonah Parris). Y eso marca otra distinción.

“Las películas de los Vengadores son estas conclusiones épicas de grandes historias, mientras que este es un equipo dentro de una narrativa que no esperábamos necesariamente para Marvel”, explicó por su parte la productora ejecutiva Mary Livanos. “Por lo general, esperas a que los personajes aparezcan todos juntos en las películas de los Vengadores. Estábamos emocionados de diseñar un equipo con personajes con los que las mujeres de todos los ámbitos de la vida pudieran identificarse”.

“The Marvels” llegará a los cines de Estados Unidos el 10 de noviembre.