La novena temporada de The Flash comenzaría sus filmaciones en septiembre

La siguiente temporada de The Flash ya tiene una fecha para el inicio de su rodaje. De acuerdo a Production Weekly, la serie del velocista escarlata comenzaría el rodaje de su próximo ciclo durante el septiembre de este año en la ciudad de Vancouver en Canadá.

The Flash fue renovada para su novena temporada a inicios de este año, sino embargo, todavía no se confirma si esta será o no la despedida de la serie.

En ese sentido, el inicio del rodaje planificado para el próximo 14 de septiembre podría marcar un hito importante para el programa ya que aún existe la posibilidad de que sea la última tanda de filmaciones para la producción que arrancó en 2014 y ahora queda como una de las últimas representantes de las series de DC amparadas por The CW.

En cuanto a la trama de la novena temporada de The Flash, aún no hay detalles oficiales sobre quién será su gran villano o qué involucrará su historia más allá de lo que se tanteó en el final del octavo ciclo.

La novena temporada de The Flash volverá a contar con Grant Gustin como Barry Allen/ The Flash y, pese a que en un momento existieron dudas al respecto, también tendrá nuevamente a Candice Patton como Iris West. Por ahora no hay una fecha de estreno para la siguiente temporada de la serie.