La nueva versión de su personaje favorito de Hanna-Barbera probablemente aparece en los nuevos clips de Jellystone

Durante la próxima semana se concretará el estreno en Estados Unidos de Jellystone, la nueva serie animada de HBO Max que buscará recuperar a un montón de personajes conocidos de Hanna-Barbera.

En ese contexto y aprovechando la realización de una nueva edición virtual de la Comic-Con de San Diego, durante este fin de semana el streaming dio a conocer nuevos detalles este programa animado que contará con personajes como el oso Yogui y Huckleberry Hound.

Ante todo, al comenzar el panel de Jellystone, los encargados de la serie revelaron su secuencia de inicio que muestra a la mayoría de los personajes que figurarán en esta historia pasando desde Tiro Loco McGraw y el el Capitán Cavernícola hasta Don Gato y su pandilla.

Pero obviamente eso no fue lo único que se reveló en el panel y durante la presentación el productor ejecutivo del programa, C.H. Greenblatt, explicó que la idea de este proyecto es reunir a varios personajes de Hanna-Barbera en un mismo lugar (el pueblo de Jellystone) y aprovechar eso para darles distintas profesiones como Huckleberry Hound, quien será alcalde, o Cindy, quien será doctora.

En ese sentido, Greenblatt destacó que aunque el programa se habría hecho con cariño por los personajes originales y básicamente no habrían cambiando mucho respecto a figuras como Yogui aunque también quisieron aportar elementos más actuales.

“Se convirtió en un pequeño universo de personajes de Hanna-Barbera donde podíamos tomar a cualquier (personaje) e incluirlo allí para divertirnos”, dijo Greenblatt. “Algunos(personajes) son muy familiares, otros son como un remix para que encajen con una sensibilidad más moderna. Hay muchos personajes con los que se sintió muy sólido y realmente no tuvimos que hacer mucho con ellos, como Yogui. Yogui está bien y no vas a meterte con cómo es Yogui o Don Gato (...)”.

“Pero fue interesante tratar de no aferrarse mucho a la nostalgia, porque no es una serie de nostalgia. No era sobre: ‘Recreemos el sentimiento de estos viejos personajes’. Era más como: ‘Tomemos lo que es genial de estos personajes y pongámoslos en un escenario que se sienta importante para mí, la gente que trabaja en esto y ojalá la gente que lo verá”, agregó el productor.

Finalmente durante el panel de Jellystone se dio a conocer un clip que puedes ver a continuación:

Jellystone se estrenará el 29 de julio en Estados Unidos a través de HBO Max.