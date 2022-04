La pareja denunciante pidió retirar su solicitud para una orden de alejamiento contra Ezra Miller

Uno de los procesos legales contra Ezra Miller por sus recientes acciones en Hawái ha llegado a su fin. Si bien una audiencia al respecto recién estaba planificada para este miércoles, a comienzos de esta semana la pareja que acusó al actor de amenazas y robo de documentos decidió retirar su solicitud para una orden de alejamiento respecto al intérprete detrás de Flash en las películas de DC.

De acuerdo a The Associated Press, la pareja que generó una solicitud para una orden de alejamiento temporal contra Ezra Miller pidió que el tribunal no siguiera adelante con aquel proceso y, ante la revisión de esa petición, finalmente un juez desestimó el caso durante el lunes pasado.

Por ahora se desconoce qué motivó a la pareja a dejar sin efecto dicha solicitud ya que su abogado, William Dean, no quiso hacer comentarios al respecto.

Recuerden que esta petición de orden de alejamiento contra Miller fue levantada por esta pareja después de que, siguiendo el incidente del actor en un bar, este supuestamente irrumpiera en la habitación de la pareja y los amenazara. En ese sentido, ante la acusación original, un juez había autorizado la tramitación de la orden de restricción al considerar que sería algo necesario para evitar potenciales acosos y conflictos futuros.

No obstante, todo quedó desestimado antes de la audiencia que se había planificado para este miércoles. Pero claro, aunque este caso no seguiría adelante, el 26 de abril Miller tendrá que participar de otra audiencia por su arresto bajo los cargos de alteración del orden público y acoso.