La película de El Hombre Lobo protagonizada por Ryan Gosling ya tiene un nuevo director

Universal sigue trabajando para poner en marcha a su nueva película de El Hombre Lobo y ahora estaría en negociaciones con Derek Cianfrance (The Light Between Oceans, Sound of Metal) para que dirija el proyecto que será protagonizado por Ryan Gosling.

El desarrollo de esta nueva película de El Hombre Lobo fue revelado durante el año pasado y aunque en un momento se planteó que Leigh Whannel (El Hombre Invisible) dirigiría esta apuesta, Deadline señala que el director finalmente tuvo que dejar el proyecto a a principios de este año debido a problemas de agenda.

Así, Cianfrance asumiría como el nuevo director y también se desempeñará como guionista de esta cinta que tratará de recuperar a otro de los clásicos monstruos de Universal tras el fallido “Universo Oscuro” y de paso marcará otra colaboración del director y guionista con Gosling tras Blue Valentine y Place Beyond the Pines.

Pero por ahora no está claro qué buscará agregar esta película al mito de El Hombre Lobo y solo se espera que esta apuesta cuente con una ambientación moderna.

La cinta que será conocida como Wolfman en inglés contará con Gosling como productor junto a Ken Kao y Jason Blum. Sin embargo, aún no cuenta con una fecha de estreno.