La recaudación de Thor: Love And Thunder disminuyó en un 59% durante su segundo fin de semana en cartelera

Otra película de Marvel Studios registró una pronunciada caída en materia de recaudación durante su segundo fin de semana en cartelera. Siguiendo su estreno durante el pasado 7 de julio, Thor: Love And Thunder llegó a los $498 millones de dólares de recaudación durante este fin de semana.

Por supuesto, esa no es una cifra mala y es algo a lo que muchas películas que no son parte de grandes franquicias ni siquiera pueden aspirar. No obstante, como parte del Universo cinematográfico de Marvel Studios, Thor: Love And Thunder enfrenta otros parámetros y, según reporta Deadline, sufrió un fenómeno que las producciones de ese estudio ya habían enfrentado con Black Widow y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Después de todo, aunque durante este fin de semana Thor: Love And Thunder recaudó $60.1 millones de dólares en el mercado internacional, la recaudación nueva cinta de Thor disminuyó en un 59% respecto a su primer fin de semana en los mercados fuera de Estados Unidos.

De hecho, la recaudación de Thor: Love And Thunder en su segundo fin de semana bajó respecto a su debut en cartelera un 64% en la región del Asia-Pacífico, un 56% en Europa, Medio Oriente y Africa, un 53% en Latinoamérica y, según cifras de Variety, también cayó un 68% en Estados Unidos (*Variety también estima que la caída internacional de Love and Thunder sería mayor y llegaría al 63% en el mercado internacional).

Pese a que esta caída de la recaudación de Thor: Love And Thunder a nivel internacional es menor que lo que registró Spider-Man: No Way Home (60%), esa cinta debutó antes de la semana de Navidad y obviamente ese es un escenario particular que no está presente para la cuarta película del dios del trueno.