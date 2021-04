La serie de Loki será “intrigantemente diferente” según Kevin Feige

Una de las críticas más recurrentes al universo cohesionado de Marvel Studios guarda relación con el parecido de sus apuestas y lo que muchos catalogan como una fórmula de esta franquicia de superhéroes.

Pero aunque parece descabellado pensar que la compañía dejará atrás súbitamente a todo aquello que le ha funcionado durante los últimos años, para fortuna de las personas que están aburridas de esa apuesta, parece que el estudio comandado por Kevin Feige buscaría mostrar algo diferente de la mano de la serie de Loki.

En el marco de una charla con IMDB (vía Movieweb), el presidente de Marvel Studios volvió a abordar los planes de la compañía para su contenido en Disney Plus y mientras reiteró lo que han ofrecido WandaVision y The Falcon and The Winter Solider, apuntó a que Loki no solo será “intrigantemente diferente” al resto del MCU, sino que también definió al programa encabezado por Tom Hiddleston como un “thriller criminal”.

“(WandaVision) es probablemente el nivel más evidente- en blanco y negro, con una relación de aspecto anticuada- pero creo que cada programa en el que estamos trabajando trata sobre cambios creativos tanto para Marvel Studios, como para el MCU y la televisión”, dijo Feige. “Estoy muy emocionado por lo que ya hemos mostrado en The Falcon and The Winter Solider: es una serie épica de acción de amigos a gran escala que nos entusiasma. No hemos hablado mucho de Loki, pero es intrigantemente diferente y creo que lo hemos llamado un thriller criminal, que no es algo en lo que necesariamente pensarías cuando se trata de Loki”.

De ahí en más, Feige recalcó que She-Hulk será una comedia legal de media hora y apuntó a que Ms. Marvel será una historia de origen pero enfocada en una comunidad que no hemos visto representada en este tipo de apuestas.

Pero, volviendo al tema de Loki, estas declaraciones de Feige se suman a lo que planteó Hiddleston durante esta semana respecto a que la serie abordará la identidad de su personaje y también lidiará con su habilidad para cambiar forma. Todo en el marco de una trama que involucrará al flujo del tiempo e introducirá a elementos como los Guardianes del Tiempo al universo de Marvel Studios.

En ese sentido, Loki aparentemente contará con varios puntos nuevos que le permitirían diferenciarse del resto de las apuestas del MCU, pero por ahora tendremos que esperar hasta el 11 de junio para ver como resultará eso.