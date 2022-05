La serie de Riverdale fue cancelada

La cadena televisiva The CW decidió bajarle la cortina a Riverdale, la adaptación contemporánea del clásico cómic Archie.

La séptima temporada, la cual debutará en el midseason, que es una temporada habitual de la televisión de Estados Unidos que corresponde al período de tiempo entre enero y mayo, marcará la despedida de la historia de Archie y compañía.

Esta decisión marca una nueva cancelación por parte de The CW, ya que en las semanas previas se anunció el fin de proyectos como Legends of Tomorrow, Batwoman, Naomi, Legacies, Dynasty, Charmed, Roswell: New Mexico, In The Dark y la nueva versión de 4400.

La serie de Riverdale debutó en 2017, como una adaptación de lo que ya se hizo en los cómics al actualizar las historias de Archie a un entorno moderno, presentando una historia que tuvo a KJ Apa en el rol de Archie Andres, Lili Reinhart como Betty Cooper, Camila Mendes en el rol de Veronica Lodge y Cole Sprouse como Jughead Jones.