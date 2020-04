La última misión comienza en el nuevo tráiler de Agents of S.H.I.E.L.D

Después de una larga espera por la séptima temporada, el final de Agents of S.H.I.E.L.D está cada día más cerca.

A mediados de este mes ABC fijó el estreno de la última temporada de la serie para el próximo 27 de mayo y de ahí en adelante el canal se ha dedicado a revelar pequeños adelantos, pósters y datos de lo que será la última aventura de los agentes.

En esa línea, durante este martes se reveló otro tráiler para la tanda final de episodios de Agents of S.H.I.E.L.D. Pero no es ilusionen mucho porque este adelanto básicamente consta del primer avance revelado con la D23 del año pasado y un par de escenas nuevas muestran a Mack, May, el LMD de Coulson, Daisy, Simmons y Deke tratando de arreglar las cosas en el pasado.

Puedes ver el tráiler aquí:

La séptima y última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D usará el ataque de The Chronicoms al final del sexto ciclo para llevar al equipo al pasado con la misión de salvar el presente.

En ese escenario, Daisy y compañía no solo se encontrarán con el Agente Daniel Sousa de Agent Carter sino que también deberán rescatar a HYDRA, la malvada organización nazi que los atormentó durante las primeras temporadas.

La despedida de Agents of S.H.I.E.L.D comenzará el 27 de mayo.