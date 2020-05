Las nuevas temporadas de Supergirl y Legends of Tomorrow no llegarán antes del segundo trimestre de 2021

Este domingo se estrenará en Estados Unidos “Immortal Kombat”, el último episodio de la abreviada quinta temporada de Supergirl. Sin embargo, tras la inminente confrontación de Kara con Lex Luthor y Leviathan, los fanáticos de la serie tendrán que esperar un buen tiempo para retomar las aventuras de la chica de acero.

Resulta que como Supergirl brilló por su ausencia en el anuncio del nuevo calendario de estrenos de The CW a raíz de la pandemia de COVID-19, un nuevo reporte de TV Line precisa que la serie no presentará su sexta temporada por lo menos hasta el segundo trimestre de 2021.

Es decir, mientras Superman & Lois, The Flash y Batwoman pretenden estrenar sus nuevas temporadas en enero del próximo año, Supergirl recién podría lanzar sus nuevos episodios cerca de fines de marzo y ni siquiera eso está asegurado.

Pero Supergirl no será la única serie del Arrowverso que tardará más que el resto en presentar sus nuevos episodios tras su próximo final de temporada. El mismo reporte añade que, tal como sucedió este año, Legends of Tomorrow también estrenará su nuevo ciclo después que The Flash y compañía.

No obstante, mientras este año el equipo de la Waverider volvió a sus andanzas a fines de enero, durante el próximo año tardará lo mismo que Supergirl.

“Un puñado de programas que regresan, como Supergirl, Dynasty, Legends of Tomorrow y Roswell New Mexico, no se estrenarán hasta la primavera (del hemisferio norte) de 2021 o más tarde”, dice el reporte.

Por ahora no está claro cómo afectará la pandemia a la historia de estas series y tampoco es seguro que The CW efectivamente logre cumplir con estos planes.

No obstante, con eso en consideración, TV Line destaca que igual “se espera que todas las series produzcan la cantidad habitual de episodios”.

Es decir, las nuevas temporadas de todas las series del Arrowverso no serían más breves y con un crossover más acotado tal vez habrá más espacio para desarrollar mejor algunos aspectos de sus distintas apuestas.