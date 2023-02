Las primeras impresiones sobre Ant-Man And The Wasp: Quantumania destacan a Jonathan Majors como Kang

Cuando todavía falta una semana para que la película concrete su estreno en la mayoría de los cines a nivel mundial, Marvel Studios ya realizó la premiere de Ant-Man And The Wasp: Quantumania.

Como es tradición en esa instancia algunos reporteros y periodistas pudieron ver la nueva entrega del MCU que no solo tendrá la misión de marcar el puntapié inicial de la Fase 5, sino que también marcará la presentación de Kang en la franquicia de Marvel Studios.

A grandes rasgos las primeras reacciones sobre Ant-Man And The Wasp: Quantumania prometen una película con llamativos efectos visuales y donde Jonathan Majors destaca como Kang. No obstante, mientras algunos compran la propuesta de la cinta con la franquicia de Star Wars (donde el director Peyton Reed trabajó en The Mandalorian), también hay quienes critican su historia.

A continuación pueden leer algunos comentarios sin spoilers sobre Ant-Man And The Wasp: Quantumania.

Jeremy Mathai de /Film: “Ant-Man and The Wasp: Quantumania es un montón de cosas: ruidoso, de gran tamaño y elevadas constantemente hasta el 11. Lástima que tan poco se sienta nuevo, visualmente creativo o simplemente interesante. Ni siquiera Jonathan Majors puede salvar este ejercicio hueco y repetitivo en cosas extrañas que suceden”.

Erik Davis de Fandango: “¡Ha comenzado la Fase 5 La nueva película Ant-Man es como una montaña rusa psicodélica llena de rarezas aterradoras e hilarantes, además de un Kang muy amenazante. Las grandes vibras de Star Wars se encuentran con el MCU en su forma más extraña e inventiva. MODOK es una locura, pero Jonathan Majors conquista. ¡Me encantó el paseo!”

Nora Dominick de BuzzFeed: “Jonathan Majors es una fuerza en Ant-Man and the Wasp Quantumania. Es convincente, escalofriante y ya está dando una actuación de primer nivel. Me encanta la complejidad que aporta a Kang literalmente con una sola mirada. El MCU realmente ganó con este casting”.

Sean Keane de CNET: “Ant-Man And The Wasp: Quantumania tiene demasiadas cosas en movimiento -- es difícil conectarse emocionalmente con algo de eso. El Kang de Jonathan Majors es un malvado carismático, intenso y visualmente asombroso, pero la amenaza que representa es demasiado abstracta”.

Germain Lussier de i09: “La mejor película de Star Wars desde 2018 es Ant-Man And The Wasp: Quantumania. Es una gran aventura de ciencia ficción con una magnífica construcción de mundos que se siente casi poco diferente a Marvel en la cantidad de construcción de mundos que hay. Pero tiene humor, corazón, Kang gobierna por completo y Michelle Pfeiffe roba (la película)”.

Andi Ortiz de The Wrap: “Creo que mi parte favorita deAnt-Man And The Wasp: Quantumania fue la dinámica entre Scott y Cassie. Cada vez que él la llama ‘peanut’, solo quiero llorar. Por favor, hagan 10 one-shots más solo de él poniéndose al día con los cumpleaños de ella”.

Mike Ryan de Uproxx: “Ant-Man And The Wasp: Quantumania ... tratando de imaginar a un novato de Marvel que dice ‘un boleto por favor’ y luego recibe dos horas de charla sobre variantes y multiversos. Jonathan Majors es genial como Kang y durante una buena parte de la película, Michelle Pfeiffer es el personaje principal, lo cual es increíble”.

Steven Weintraub de Collider: “Ant-Man And The Wasp: Quantumania de Marvel es un buen comienzo para la Fase 5. Ahora entiendo por qué se llama Quantumania. JonathanMajors es excelente como Kang y no puede esperar a ver a dónde va todo esto. 2 después de las escenas de créditos y ambas son muy buenas”.

Michael Lee de Nerds of Color: ”Ant-Man And The Wasp: Quantumania es la entrega más madura de la franquicia. Impulsada por la emoción, abre la Fase 5 con nuevas y emocionantes escenas de acción y prepara el escenario para el resto de Saga del Multiverso. ¡Tiene un equilibrio igual de corazón, humor y emoción! ¡Majors se destaca como Kang!”

Jazz Tangcay de Variety: “Lo pasé genial viendo Ant-Man And The Wasp: Quantumania. Creativa, irresistiblemente enérgica y llena de grandes secuencias de acción. Bienvenido Jonathan Majors, un tipomuy rudo. Los efectos son magníficos”.

Ashley Saunders de CBR: “Ant-Man And The Wasp: Quantumania es una fiesta visual repleta de sorpresas (grandes y pequeñas). Un paseo salvaje de principio a fin. Jonathan Majors conquista como Kang, la Dinastía está aquí. ¡Paul Rudd es tan adorable como siempre y tiene 2 escenas post-créditos!”

Daniel Baptista de The Movie Podcast: “Ant-Man And The Wasp: Quantumania es un comienzo sólido, pero demasiado ambicioso, para la siguiente fase de la MCU. Jonathan Majors es una fuera absoluta como Kang y el nuevo rey del Multiverso. La batalla final es asombrosa, pero realmente extrañé el encanto de la comedia en todo momento”.

Courtney Howard de LA Film Critics: “Después de un acto 1 frustrantemente duro, Ant-Man And The Wasp: Quantumania finalmente se pone en marcha, solo para terminar donde debería haber comenzado esta historia. Si bien las apuestas externas son claras y de peso, el impulso emocional se sintió leve (y la ligereza aún más ligera). Dicho esto, Jonathan Majors manda”.

Brandon Davis de Comicbook: “Ant-Man and The Wasp: Quantumania es, por mucho, la película más extraña y loca de Marvel hasta la fecha. Jonathan Majors se destaca fuertemente. Kang eleva toda la película. Majors y Paul Rudd son intensos juntos. Un montón de CGI, nuevos personajes locos y una trayectoria emocionante para la saga de MCU”.

Ant-Man And The Wasp: Quantumania fue dirigida por Peyton Reed (Ant-Man and The Wasp, Ant-Man) en base a un guión de Jeff Loveness (Rick and Morty). Y su elenco incluirá a Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Evangeline Lilly como Hope van Dyne/ Wasp, Michael Douglas como Hank Pym, Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne, Kathryn Newton como Cassie Lang, Jonathan Majors como Kang el Conquistador y Bill Murray como Lord Krylar.