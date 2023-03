Las Sirenas son el enemigo en el tráiler de Ruby Gillman: Teenage Kraken, la próxima película de DreamWorks

Durante 2022 DreamWorks sorprendió con películas como The Bad Guys y El Gato con Botas: Último Deseo, por lo que no es precipitado decir que hay varias expectativas respecto al siguiente proyecto del estudio.

Así, mientras Kung Fu Panda 4 sigue lejos, esta semana DreamWorks reveló el tráiler para su próxima película original: Ruby Gillman, Teenage Kraken.

Como pueden deducir en base a ese título, Ruby Gillman, Teenage Kraken se enfocará en la historia de una joven kraken llamada Ruby. Pero en el mundo de esta cinta los kraken no serán los temibles seres míticos que se pintan en muchas producciones de ficción, sino que se presentarán como nobles criaturas que tienen la misión de proteger al mar y los humanos del verdadero peligro encarnado en nada más ni nada menos que las sirenas.

En ese contexto, la trama de Ruby Gillman, Teenage Kraken arrancará cuando la adolescente titular conoce a una sirena en su escuela y se desata una rivalidad entre ambas que la llevará a explorar sus poderes.

Ruby Gillman, Teenage Kraken fue dirigida por Kirk De Micco (Vivo) junto a Faryn Pearl (The Croods: A New Age) y puedes ver su en inglés tráiler aquí:

O la versión doblada al español latino a continuación:

Ruby Gillman, Teenage Kraken se estrenará en junio de este año en cines y su elenco en inglés contará con Lana Condor ( To All the Boys I Loved Before) como Ruby, además de Toni Collette, Jane Fonda, Colman Domingo, Annie Murphy, Sam Richardson, Blue Chapman y Jaboukie Young-White en otros papeles.