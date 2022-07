‘Let Me Solo Her’ recibe una espada de regalo a modo de agradecimiento por su apoyo a la comunidad de Elden Ring

‘Let Me Solo Her’, se ha vuelto una verdadera leyenda entre la comunidad de Elden Ring, y ahora tras ayudar a cientos de jugadores en sus combates con Malenia, el jugador ha recibido una espada a modo de agradecimiento por parte de Bandai Namco, por su continuo apoyo a la comunidad.

A través de Twitter, la persona tras el aclamado personaje, es que compartió fotografías del regalo, en dónde se puede ver una espada, un mapa, y una placa de madera.

Según señaló el jugador, “Gracias Bandai Namco por darme este regalo y felicitarme por ser Let me solo her. Todavía recuerdo mi primera experiencia con la serie soulsborne y casi abandonar por culpa de Iudex Gundyr en Dark Souls 3. Me alegro de haber persistido y continuar disfrutando del juego, porque esta comunidad es una de las más apasionadas y dedicadas que he visto en un juego, y estoy orgulloso de formar parte de ella”.

Según se conoció hace unas semanas, ‘Let Me Solo Her’ ya ha derrotado mil veces a Malenia.