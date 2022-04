Logan Lerman habló sobre la nueva serie de Percy Jackson: “Estoy feliz de que los fans tengan la oportunidad de tener una adaptación más fiel”

Logan Lerman se refirió a la realización de la nueva adaptación de Percy Jackson. El actor que interpretó al semidios titular en Percy Jackson y el ladrón del rayo (2010) y Percy Jackson y el mar de los monstruos (2013) señaló que está feliz de que los fans finalmente puedan tener una representación más fiel de los libros de Rick Riordan. Todo al mismo tiempo que reconoció que las cintas amparadas por 20th Century Fox no mantuvieron la mejor relación con el material de origen aunque él las valora.

En el contexto de una entrevista con ET, Lerman fue consultado directamente por la nueva serie de Percy Jackson para Disney Plus y en particular le preguntaron por el deseo de algunos fans de verlo como Poseidón en la serie.

Lerman señaló que el proyecto que recientemente escogió Walker Scobell (The Adam Project) como su Percy Jackson “es muy emocionante” y aunque planteó que estaría dispuesto a interpretar a Poseidón, remarcó que no sabe en qué etapa está esa producción.

“Vi eso (el fancast de Poseidón). Leo esas cosas. Estoy atrapado en casa ahora con mis pensamientos, por lo que estoy viendo esas cosas de vez en cuando”, dijo el actor. “Sí, potencialmente (estaría interesado en participar en la serie). Creo que en estos momentos es temprano. Me pregunto cuándo estarán listos para hacerla, tienen que hacer los guiones, el presupuesto, el casting, podría estar muy lejos. Tengo curiosidad sobre si habría un rol interesante para mí, definitivamente lo consideraría. Es genial, quiero decir, adoro esas historias”.

Pero más allá de ese comentario sobre su hipotética participación en el programa, Lerman indicó que está feliz de que finalmente se esté planeando lo que podría ser una buena adaptación de Percy Jackson.

“Me encanta el hecho de que, independientemente de que algunas cosas en la adaptación cinematográficas fueran infieles - varias cosas fueran infieles- al libro, estoy feliz de que los fans tengan una oportunidad de tener una adaptación más fiel con Rick (Riordan), el guionista de las novelas, detrás y en control creativo porque creo que los fans estarán muy felices con eso”, sentenció el actor.

En el pasado Rick Riordan no ha dudado en expresar su decepción con las películas de Percy Jackson y todas las libertades que se tomaron con el mundo que construyó en sus libros. En ese sentido, aunque el escritor siempre ha sido muy cuidadoso al no culpar a los actores, no sorprende que Lerman crea que una versión de la historia del semidios con Riordan involucrado como productor ejecutivo y participando en decisiones claves como el casting pueda resultar mejor para los fanáticos.

Pero claro, Lerman tampoco desestimó por completo a sus películas y después de agradecer a los fans de su versión de Percy comentó que “fue un tiempo divertido”.

La serie de Percy Jackson aún no tiene una fecha de estreno, pero se espera que comience su rodaje durante este año.