Loki consiguió un mejor estreno que WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier en Estados Unidos

Loki recién lleva un episodio, pero la nueva serie del Dios del Engaño ya habría roto un récord para las producciones de Marvel Studios emitidas por Disney Plus.

Pese a que hasta ahora Disney no ha revelado datos oficiales sobre el estreno de Loki, desde el portal Deadline recogieron un reporte de la firma Samba TV donde se plantea que la serie protagonizada por Tom Hiddleston consiguió un mejor estreno en Estados Unidos en comparación a las otras apuestas del MCU estrenadas por Disney Plus: WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier.

Samba TV basa sus mediciones en la audiencia que accede a contenidos de streaming mediante Smart TVs y ve las series o películas por lo menos durante cinco minutos.

En ese sentido, teniendo en cuenta que estos datos son acotados, la firma dice que 890 mil hogares en Estados Unidos revisaron el primer episodio de Loki durante el miércoles pasado. Todo mientras 759 mil hogares vieron el debut de The Falcon and the Winter Solider y 665 mil siguieron el estreno de WandaVision.

Previamente la firma había establecido que el primer episodio de The Falcon and the Winter Solider fue visto por 1.7 millones de hogares durante su primer fin de semana en la plataforma y 1.6 millones de hogares vieron WandaVision durante sus primeros tres días en el streaming, por lo que tendremos que esperar para ver cómo se comparará Loki con esos números.