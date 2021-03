Loki es un prisionero en el primer póster de su nueva serie

Todavía falta un día para el estreno de The Falcon and the Winter Solider, pero parece que en Marvel Studios ya están mirando hacia el futuro y durante este jueves dieron a conocer el primer póster para su siguiente serie: Loki.

A través de redes sociales la compañía detrás de la franquicia de los Vengadores reveló un afiche para la serie de Loki que muestra al villano titular con un traje de prisionero y un collar que aparentemente pretende anular sus podres.

El traje de Loki tiene en símbolo de la Time Variance Authority, una entidad cuya participación en esta serie fue anticipada por el primer tráiler de las nuevas aventuras del dios del engaño.

La serie de Loki tomará como puntapié inicial a la escena del villano en Avengers: Endgame y de la mano de Tom Hiddleston en el papel titular también contará con actuaciones de Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Wunmi Mosaku y Erika Coleman.

El estreno de Loki está programado para el próximo 11 de junio en Disney Plus.