Los estrenos imperdibles de Netflix para comenzar el 2021

Como es habitual mes a mes, la plataforma de streaming Netflix tiene preparado el lanzamiento de una serie de propuestas que planean dominar la conversación en línea y, por sobre todas las cosas, garantizas que se sumen nuevos suscriptores y mantener el interés de los ya existen.

Por eso desde el primer día del nuevo año lanzarán toda la carne a la parrilla, ya que el primer gran lanzamiento de 2021 será la nueva temporada de Cobra Kai, la serie que originalmente surgió en Youtube y que solventó su popularidad una vez que llegó a Netflix, en donde dieron luz verde a la realización de una nueva temporada sobre el conflicto de Miyagi-Do Karate y Cobra Kai.

Pero ese lanzamiento no es el único, ya que la plataforma de streaming también lanzará otros estrenos originales, recurrirá a la biblioteca de otras compañías para sumar algunas series y saldrá a la carga con propuestas animadas y documentales que de seguro captarán la atención de más de alguno.

A continuación encontrarán los estrenos destacados de Netflix para enero de 2021.

Cobra Kai

Estreno: 1 de enero

Y en el comienzo de un nuevo año llegará el día, ya que tras la tragedia que marcó al final de la segunda temporada, no solo volverán al ruedo los jóvenes que están bajo el alero de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, sino que también se reforzarán los conflictos de un Cobra Kai que volvió a estar bajo el control del antiguo control. En ese escenario, tanto Daniel como Johnny tendrán que colaborar, mientras que la historia nos devolverá a Okinawa, el hogar natal del señor Miyagi y foco de toda la acción de Karate Kid Part 2. Según sus realizadores, esta es una temporada que se puede definir como “combustible”, ya que todo está por explotar.

La historia de las palabrotas

Estreno: 5 de enero

Aunque probablemente una versión en español también sería llamativa, por ahora en Netflix presentarán a este documental que indagará en el origen de las malas palabras más populares de inglés. ¿Lo más llamativo? El presentador de la serie será el actor Nicolas Cage, quien a lo largo de su carrera ha abrazado completamente a las palabrotas para llevar a sus personajes a una verdadera explosión de verborrea.

Tony Parker: La última canasta

Estreno: 6 de enero

El primer basquetbolista francés en ganar un anillo de la NBA será el foco de este documental que no solo abordará su exitoso paso con los San Antonio Spurs, en donde ganó cinco campeonatos, sino que también los problemas que le generó una importante lesión en el cierre de su carrera y su camino rumbo al retiro que concretó durante el año 2019.

Fragmentos de una mujer

Estreno: 7 de enero

De cara a la próxima edición de los Premios Oscar, una de los nombres que ya suenan para tener una nominación es el de la actriz Vanessa Kirby. Mal que mal, ella ya ganó la Colpa Volpi a la mejor actriz en la pasada edición del Festival de Venecia, lo que solo ha impulsado sus posibilidades y el foco de atención sobre esta producción dirigida por el húngaro Kornél Mundruczó. A grandes rasgos, su historia se centra en el drama de una pareja de Boston que pierde a su hijo durante un parto casero por una negligencia cometida por una matrona a la que posteriormente denuncian ante los tribunales.

Lupin

Estreno: 8 de enero

Esta nueva propuesta francesa toma como la base la historia de un hombre que es inspirado por las aventuras de Arsene Lupin, el clásico personaje creado por Maurice Leblanc, para crear una historia que mezcla fantasía, aventuras y un toque de venganza. En el rol titular está Omar Sy, quien interpretó a Bishop en X-Men: Days of Future Past, y que aquí dará vida a un tipo que recibe un libro sobre Lupin que le otorga la riqueza necesaria para comenzar su venganza contra aquellos que causaron la muerte de su padre hace más de 25 años.

Acosador nocturno: A la caza de un asesino en serie

Estreno: 13 de enero

Siguiendo la línea de las populares series documentales sobre crímenes, esta nueva propuesta toma como eje a la vida de Richard Ramirez, el denominado “Acosador Nocturno”, un asesino en serie que mató a 14 personas a mediados de la década de los ochentas. Para complicar el trabajo de la policía, su accionar no seguía pautas concretas, ya que Ramirez mataba indiscriminadamente, utilizando diferentes modus operandi. Su escalada de violencia se inició con ataques sexuales, los que escalaron a asesinatos que se llevaban de noche y eran impulsado por su consumo de drogas. Todo eso será parte de esta miniserie que profundizará en la cacería policial que buscó detener a sus acciones.

Des)encanto Parte 3

Estreno: 15 de enero

Cuando se estrenó la primera temporada, existían grandes expectativas con esta serie, ya que se trataba de una nueva propuesta amparada por Matt Groening, creador de Los Simpson y Futurama. Y aunque el resultado final no encantó a todos, sí existe un grupo no menor de seguidores que han mantenido con vida a esta sátira de fantasía que cuenta la historia de la desencantada princesa Bean, el duende llamado Elfo y el pequeño demonio Luci.

Kuroko no Basket

Estreno: 15 de enero

Aunque su protagonista no se llama Hanamichi, y rescatar a aquella serie sería todo un hit para cualquier streaming, la propuesta del anime deportivo Kuroko no Basket es lo suficientemente exitosa como para compensar a todos aquellos que necesitan renovar sus dosis de anime de básquetbol. Por ahora no existen detalles sobre cuántos capítulos tendrán a disposición en Netflix, pero al menos estén los 25 de la primera temporada que presenta cómo el sexto jugador del equipo de secundaria más exitoso de Japón se decide a obtener un nuevo título en la preparatoria, enfrentándose a sus antiguos compañeros de equipo que fueron mucho más populares y reconocidos.

Dawson’s Creek

Estreno: 15 de enero

En medio de tanta propuesta original, generalmente los estrenos de antiguas bibliotecas quedan relegados a un segundo plano, pero Dawson’s Creek fue lo suficientemente popular como para que todos aquellos que se saben de memoria las letras de su opening puedan volver a sufrir con las vivencias de Dawson, Joey y compañía. Y si no la han visto, al menos tengan en claro que esta teleserie juvenil igual tiene los suficientes arcos narrativos buenos como para que le den una oportunidad. Especialmente a sus primeras temporadas.

Snowpiercer Temporada 2

Estreno: 26 de enero

Sí, la película de Bong Joon-ho es superior, pero esta adaptación episódico logró hacerse de su propio espacio para contar de forma llamativa a una nueva versión de la historia del tren que resguarda a los últimos seres humanos con vida en un planeta Tierra completamente congelado y que deben sobrevivir en un caballo de metal dividido por clases. Al medio de todo obviamente hay misterios, ya que todo comienza con un asesinato, pero inevitablemente la historia se vuelca al origen sobre la propia máquina.

También llegan en enero: