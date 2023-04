Los héroes se reúnen en el nuevo póster y otra imagen de la película de The Flash

En la víspera de la presentación de la película en la edición 2023 de la CinemaCon, Warner Bros presentó una nueva imagen de The Flash enfocada en el superhéroe titular y dos de sus aliados.

Como podrán ver a continuación esta foto muestra a la versión principal de The Flash/Barry Allen (Ezra Miller) y uno de sus doppelgangers junto a Supergirl (Sasha Calle). Aparentemente los héroes están listos para la acción en lo que podría ser una batalla contra las fuerzas de Zod, pero por ahora esa es una simple especulación.

Pero eso no es todo porque con miras al lanzamiento de un nuevo tráiler de la película, Warner Bros también divulgó un nuevo póster para The Flash que no solo incluye al velocista escarlata y Supergirl, sino que también contempla al Batman de Michael Keaton.

The Flash fue dirigida por Andy Muschietti (It) y se estrenará en cines durante junio de este año aunque este 25 de abril la película tendrá una presentación en la CinemaCon donde deberían surgir las primeras reacciones a su propuesta. Además este martes se lanzará un nuevo tráiler de la cinta a las 12 PM PT (15:00 pm hora de Chile).