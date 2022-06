Los memes no bastaron para que Sony pudiese mejorar la recaudación de Morbius con su reestreno

Cuando Morbius se estrenó en marzo de este año, la película protagonizada por Jared Leto no tuvo un buen desempeño en taquilla e incluso registró una caída récord en su recaudación. No obstante, por cortesía de los memes que han proliferado durante las últimas semanas, Sony decidió volver a lanzar a Morbius en los cines estadounidenses y, como pueden imaginar, el resultado no fue muy bueno.

Según reporta Forbes, Sony volvió a exhibir Morbius en más de mil cines de Estados Unidos durante este fin de semana. No obstante, la cinta solo logró sumar $85 mil dólares a su recaudación total durante el viernes pasado. Esa cifra por sí sola no dice mucho, sin embargo, es bastante decidora al tomar en cuenta los cálculos expuestos por The Numers que estiman que Morbius solo recaudó $82 dólares por cine durante este 3 de junio.

Es decir, aunque en internet abundan los memes de Morbius y la película fue un inusual fenómeno de piratería en Twitch, en realidad solo un puñado de personas fueron a ver lo nuevo de Marvel-Sony e incluso el desempeño de la producción dirigida por Daniel Espinosa fue el peor del Top 10 de recaudación en Estados Unidos durante el viernes pasado generando menos dinero por cine que películas que llevan más tiempo en cartelera como The Lost City.

Si bien se espera que Morbius sume $280 mil dólares en total a su recaudación durante este fin de semana, la película actualmente ostenta una recaudación mundial de $163 millones de dólares. Todo mientras su presupuesto habría rondado entre los $75 y $83 millones de dólares (sin incluir el marketing) por lo que, a menos de que Sony crea que los memes sobre la cinta provienen de una apreciación y no de un trolleo, parece poco probable que Morbius 2 llegue a ser una realidad.