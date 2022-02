Lost Ark tendrá una nueva región de servidor para enfrentar el enorme crecimiento de jugadores europeos

Lost Ark, el juego multijugador que arrasa en Steam. tuvo un fin de semana explosivo al convertirse en el segundo título más jugado de todos los tiempos de la plataforma con 1,33 millones de jugadores, superando a grandes títulos como Counter-Strike: Global Offensive y Dota 2.

Dicho crecimiento de Lost Ark, ha tenido como consecuencia el colapso de los servidores europeos del juego, ya que las colas de inicio de sesión en dicha región resultan ser muy largas al tener filas de más de 10 mil personas.

De este modo, el desarrollador Smilegate y el distribuidor Amazon, han anunciado en Occidente la creación de una nueva región de servidor europeo para enfrentar el colapso de jugadores. No obstante los desarrolladores afirmaron que “esta será una nueva región distinta (separada de Europa Central) sin disponibilidad de juego entre regiones”.

“Esto también significa que las características de toda la región, como sus saldos Royal Crystal y Silver de Europa Central, no estarán disponibles en la nueva región europea. La nueva región será ideal para los jugadores que aún no han creado su personaje o que no se han comprometido a permanecer en su servidor existente”.

En otras palabras, los jugadores que hayan tenido un gran desarrollo en su personaje o hayan establecido comunidades no tendrán ningún beneficio en la nueva región ya que perderían todo su progreso. Si bien, algunos recursos y actividades se comparten entre servidores, en Lost Ark no se puede transferir personajes de un servidor a otro.

“Debido a la arquitectura del juego, esta es la única forma de acomodar a más jugadores en Europa” declararon Smilegate y Amazon como única solución posible.

Como alivio para los jugadores que han visto interrumpido su juego, Smilegate y Amazon anunciaron un paquete de regalo, que incluye una nueva montura y más objetos. El conjunto estará disponible luego del lanzamiento de la nueva región con plazo hasta el 1 de marzo.