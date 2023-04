Marvel Studios aún no consideraría despedir a Jonathan Majors del MCU

Siguiendo las acusaciones de violencia doméstica en su contra, Jonathan Majors recientemente fue desvinculado de Entertainment 360, la agencia de talentos encargada de manejar su carrera. Sin embargo, aunque previamente la marca Valentino y la firma de relaciones públicas The Lede Company ya se habían distanciado del actor, un reporte sostiene que Marvel Studios aún no consideraría el despido del intérprete de Kang.

De acuerdo a un segmento del reporte de Deadline sobre el corte de relaciones entre Majors y Entertainment 360, en Marvel Studios aún no existirían conversaciones sobre un potencial despido del actor que apareció como He Who Remains- una variante de Kang- en la primera temporada de Loki, y también figuró como Kang en Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

“Majors ya filmó la segunda temporada de Loki de Marvel/Disney+, en la que repite su papel de supervillano de Kang el conquistador, y no aparecerá ante las cámaras en Avengers: The Kang Dynasty durante bastante tiempo. Deadline escucha que no ha habido conversaciones en el campo de Marvel para sacar a Majors del MCU”, dice el reporte.

Majors fue arrestado el pasado mes de marzo por un altercado con una mujer que era su pareja. El actor enfrenta cargos por acoso y agresión y deberá comparecer ante del fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York el próximo 8 de mayo.