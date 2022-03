Matt Reeves reveló que nunca existieron planes para conectar The Batman con la película del Joker

Aunque por cortesía de Marvel Studios un montón personas tienen un afán de ver apuestas conectadas entre sí, muchas producciones más recientes de DC Comics para el cine no tienen relación alguna en sus propuestas.

Sí, Harley Quinn es parte de The Suicide Squad y Birds of Prey, pero hasta ahora todo indica que ese es un mundo separado de The Batman y Joker. De hecho, la película más reciente del hombre murciélago también se desarrolla de manera independiente de la producción protagonizada por Joaquin Phoenix y nunca habrían existido planes para conectar ambas historias.

En una reciente entrevista el director de The Batman, Matt Reeves, explicó que aunque sería sencillo especular con vínculos entre Joker y The Batman solo por la ambientación y fecha de estreno de ambas películas, no habrían existido planes para que esas versiones de los clásicos rivales de DC Comics se encontraran.

“Estaba terminando las películas de ‘El planeta de los simios’ cuando llegué por primera vez (a la dirección de The Batman) en 2017. Han sido cinco años de preparación”, dijo Reeves a Total Film (vía Games Radar+). “Cuando estaba trabajando en el guión y me adentré en él, ‘Joker ‘ aún no había salido. No sabía qué era ‘Joker’ o qué iba a ser”.

“Me enteré una vez que estábamos muy metidos en la película, y el hecho de que estaban fundamentando las cosas de una manera que recordaba a las cosas que estábamos haciendo, eso no estaba planeado”, añadió antes de aclarar que “‘Joker’ siempre tuvo la intención de ser una película independiente muy específica que estaban haciendo Joaquin (Phoenix) y Todd (Phillips). Nunca hubo realmente ninguna discusión sobre un crossover”.

Pero aunque ciertamente podrían existir interesados en un eventual enfrentamiento entre la interpretación del Joker de Joaquin Phoenix y el Batman de Robert Pattinson, la decisión de Warner Bros de mantener a ambas historias separadas claramente permitió que Reeves ideara su propia versión de Gotham y Phillips hiciera lo suyo con la cinta que debutó en 2019.