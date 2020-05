MayThe4thBeWithYou: Los mejores juegos de Star Wars para pasar la cuarentena

Hoy se celebra el día de Star Wars, y con gran parte del mundo confinado a sus hogares, es que ver las películas o hacer algo relacionado con la saga creada por George Lucas se vuelve una atractiva opción.

Por eso, es que hoy hablaremos de los mejores juegos que basados en el mundo de Star Wars para pasar esta cuarentena, los cual cabe mencionar, justo se encuentran en oferta a través de Steam.

A lo largo de los años, Star Wars, ha tenido una gran cantidad de títulos para diferentes plataformas, con variada duración y nivel de éxito, y es que si algo ha caracterizado siempre a Star Wars, es la gran cantidad de productos más allá de las películas.

Star Wars Episode I: Racer

Star Wars Racer, es sin duda uno de los juegos más clásicos y queridos de la franquicia, un título que nos introduce en el mundo de las carreras de pod que vimos en La Amenaza Fantasma y en el podemos elegir a diferentes corredores cada uno con sus vehículos y estadísticas.

El juego permite correr en diferentes mundos del universo de Star Wars en competiciones simplemente frenéticas, y que no tienen nada que envidiarle a títulos como Need for Speed.

Aunque no son tantos los mundos disponibles, el juego si tiene una gran cantidad de carreras con variada dificultad, con lo cual tienes varias horas de diversión asegurada.

Star Wars Episode I: Racer fue lanzado el 19 de mayo de 1999, y llegará el 12 de mayo a PS4 y Nintendo Switch.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Quizás el mejor videojuego que ha tenido Star Wars hasta la fecha. Miles de años antes de los hechos que se relatan en la trilogía original, los Sith vuelven a amenazar a la República, en un juego de rol donde se puede escoger entre tres clases de personajes, con una gran cantidad de opciones de personalización.

Kotor, como es llamado el juego fue lanzado en 2003, y su trama se desarrolla años después de las guerras mandalorianas y la derrota de Revan, uno de los personajes del antiguo canon de Star Wars más populares que existe.

Knights of the Old Republic, al ser un título de rol ofrece una gran cantidad de horas de juego, con más de 40 sólo en la historia principal, y pudiendo llegar a las 70, si es que quieres sacar el 100%.

Star Wars: Rogue Squadron

Hablar de Star Wars, es hablar de batallas en el espacio o en la superficie de algún planeta, y Rogue Squadron entregaba todo lo necesario para dejar satisfechos a quienes soñaban con pilotear una X-Wing u otra de las naves de la franquicia.

El juego, que es un clásico que sin duda vale la pena revisitar en esta cuarentena, y nos lleva a realizar misiones en diferentes planetas que conforman el universo de Star Wars, utilizando variadas naves y apoyando a la Alianza Rebelde en el combate contra el imperio.

El juego fue lanzado para Nintendo 64 y Windows en diciembre de 1998.

Star Wars: Shadows of the Empire

Disponible para Nintendo 64 y Windows, este juego es sin duda uno de los más clásicos y atractivos que tiene la franquicia. Se desarrolla entre El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi, y cuenta la historia de un mercenario llamado Dash Rendar quien ayuda a rescatar a la Princesa Leia .

Shadows of the Empire, es un juego de disparos en tercera persona que cautivó con su atractiva historia y jugabilidad, y que sin duda se vuelve una atractiva opción para estos tiempos de encierro.

El juego fue lanzado en diciembre de 1996, y actualmente se encuentra disponible a través de Steam.

Star Wars Battlefront II

Finalmente llegamos a un juego un tanto más actual, y es que a pesar de las críticas que lo acompañaron en su lanzamiento (noviembre de 2017), el título desarrollado por EA DICE en colaboración con Criterion Games y Motive Studios, ha evolucionado hasta convertirse en un gran juego de la saga galáctica.

Battlefront II, al ser un multijugador online, sin duda entrega horas y horas de gameplay, en la cual puedes tener grandes combates y utilizar a algunos de los héroes o villanos más reconocidos de las tres trilogías de películas.

Star Wars Battlefront II se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC.