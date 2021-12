Minecraft, Doom y The Last of Us lideran el listado de los soundtracks de videojuegos más escuchados en Spotify en Chile durante este 2021

Si revisaron su “Spotify WrappedWrappedWrapped” para este 2021 es probable que ya tengan claro cuál es la canción que más escucharon este año, qué artista dominó sus preferencias musicales y cuál fue su género favorito.

Pero si quieren tomar en cuenta algunas estadísticas generales, recientemente Spotify reveló algunos datos sobre lo que escucharon los fanáticos de los videojuegos mediante sus consolas PlayStation y Xbox durante este año.

A nivel general estos datos plantean que los usuarios de consolas de videojuegos escucharon música en la línea de las tendencias actuales, por lo que el dominio del trap y artistas como Bad Bunny es evidente.

Así, los artistas más escuchados mediante Spotify en consolas este 2021 en Chile incluyen a:

Y las canciones más escuchadas son:

Por lo que obviamente los géneros más escuchados incluyen al trap latino, reggaeton flow, latino, reggaeton y latin hip hop.

Todo mientras que en el ámbito específico de los videojuegos, se destaca la popularidad de soundtracks de títulos como Minecraft y el interés en playlists pensadas para disfrutar mientras se juega.

Estos son los soundtracks de videojuegos más escuchados en Chile en 2021:

C418 Minecraft - Volume Alpha

Mick Gordon Doom (Original Game Soundtrack)

Gustavo Santaolalla - The Last of Us

Treyarch Sound Call of Duty: Black Ops – Zombies (Original Game Soundtrack)

Gustavo Santaolalla - The Last of Us Part II (Original Soundtrack)

Bear McCreary God of War (PlayStation Soundtrack)

Various Artists - Dark Souls 3

Various Artists - The Music of Red Dead Redemption 2 (Original Score)

John Williams - Star Wars: Revenge of the Sith