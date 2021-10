NECA lanzará figuras de Ellie y Joel inspiradas en The Last of Us 2

El catálogo de coleccionables inspirados en The Last of Us seguirá creciendo de la mano de la nuevas figuras de Ellie y Joel realizadas por NECA.

Esta semana la compañía de coleccionables reveló que lanzará un nuevo pack compuesto por dos figuras de Ellie y Joel inspiradas en The Last of Us 2.

De acuerdo a NECA, cada una de estas figuras medirá 7 pulgadas, contará con más de 30 puntos de articulación y accesorios inspirados en aquel título de Naughty Dog que incluirán un hacha, un machete y armas para Joel, además de un arco y sus respectivas flechas para Ellie.

Si bien es probable que más de alguien quiera cambiar el rostro de estas figuras, cabe señalar que los coleccionables solo contarán con manos intercambiables.

Este pack de figuras de The Last of Us 2 será lanzado en marzo de 2022 y tendrá un valor de $75 dólares.