Netflix cancela la segunda temporada de la serie animada Inside Job

Desde Netflix han decidido cancelar la segunda temporada de la serie animada Inside Jobb.

La información fue dada a conocer por la creadora de la serie, Shion Takeuchi a través de su cuenta de Twitter, donde mencionó que “Me rompe el corazón confirmar que Netflix ha decidido cancelar la segunda temporada de Inside Job. A lo largo de los años, estos personajes se han convertido gente real para mi y me devasta no poder verlos crecer. Reagan y Brett merecen su final y encontrar finalmente su felicidad. Y me hubiera encantado compartir lo que tenía en mente para todos ustedes”.

“Para todos quienes lo vieron, gracias por acompañarnos. Aunque estoy triste, ayuda saber que hay gente que le importo tanto a estos personajes como a mí”, agregó.

Cabe recordar que en junio pasado se había confirmado que la comedia animada para adultos tenía luz verde para una segunda temporada, sin embargo se desconocen las razones que llevaron a Netflix a dar un pie atrás con la producción.

En cuanto a la primera temporada, esta se estrenó en dos partes, la primera en octubre, compuesta por 10 episodios y la segunda en noviembre, compuesta por otros 8 episodios.