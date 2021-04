Netflix finalmente lanzó su botón de “Reproducir Algo”

Navegar por el catalogo de Netflix en busca de algo para ver puede llegar a consumir más tiempo del que pensamos y la plataforma lo sabe. Por eso, desde hace tiempo han estado trabajando en un modo de reproducción aleatoria para lanzarse mas rápido al consumo de contenido y hoy finalmente anunciaron su implementación.

De acuerdo a lo que describen en su página oficial, el nuevo botón de Reproducir Algo se encontrará al momento de ingresar a los perfiles de usuario y también en la barra de navegación y reproducirá inmediatamente una serie o película.

Aun así, no esperen un modo absolutamente aleatorio, ya que la función seleccionará contenido en base al algoritmo definido por lo que el usuario ya ha visto. De este modo, será posible que se reproduzca una serie o película nueva, o que ya estés viendo y no terminaste, o de tu lista. Si el contenido que sale no te interesa, se puede pedir Reproducir Algo Más o volver a la navegación normal del catalogo.

La función está siendo implementada inicialmente en televisiones y próximamente llegará a móviles.