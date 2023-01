Netflix presentó a sus películas de 2023 con un video que incluye al primer vistazo de Rebel Moon de Zack Snyder

Durante este 2023 Netflix no solo planea expandir su oferta de producciones coreanas, sino que el streaming también seguirá apostando por las películas hollywoodenses.

Así, después de un 2022 que nos entregó a apuestas como Pinocho de Guillermo del Toro, Sea Beast y Glass Onion, el streaming lanzó un video promocional que anticipa el tipo de cintas que presentará durante este año.

El avance incluye a títulos con caras conocidas del streaming como las secuelas de Extraction (16 de junio) y Murder Mystery, pero también hay nuevas apuestas como Pain Hustlers (27 de octubre), una cinta protagonizada por Emily Blunt y Chris Evans; The Killer (10 de noviembre), lo nuevo de David Fincher con Michael Fassbender y Tilda Swinton; Damsel, una película con Millie Bobby Brown y Angela Bassett; Leave the World Behind (8 de diciembre), un thriller psicológico con Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke y Kevin Bacon; A Family Affair (17 de noviembre) con Zac Efron, Nicole Kidman y Joey King; y The Cloned Tyrone (21 de julio) con John Boyega, Jamie Foxx y Teyonah Parris.

Todo además de Rebel Moon, la nueva película de Zack Snyder protagonizada por Sofia Boutella, Anthony Hopkins, Charlie Hunnam y Djimon Hounsou.

Sin más preámbulos, pueden ver el video promocional de Netflix aquí:

Todas estas películas se estrenarán en 2023 mediante Netflix.