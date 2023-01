Nicolas Cage sostiene que Contracara 2 incluiría a los hijos de Castor Troy y Sean Archer

Nicolas Cage no sería parte de Spider-Man: Across the Spider-Verse, pero podría formar parte de la secuela de Contracara.

Pese a que aún no hay nada formal al respecto, en el contexto de la promoción de The Old Way, el propio Cage entregó una favorable actualización sobre Contracara 2. Conversando con el portal Collider el actor no solo indicó que participó en una reunión para sumarse a Contracara 2, sino que también reveló cuál sería la trama de la película.

Según Cage la idea de Contracara 2 no solo sería recuperar a Castor Troy y Sean Archer, sino que la película también mostraría a los hijos adultos de cada uno.

“Creo que Contracara es una secuela que se presta a muchos giros y vueltas e imprevisibilidad. Es casi como si tuvieras en cuenta la idea de la descendencia y Castor y Sean teniendo hijos y estos niños crecen, entonces se convierte en un ajedrez tridimensional, y luego no somos solo los dos, John Travolta y yo, somos cuatro de nosotros jugando ping-pong y yendo a diferentes niveles, y se vuelve aún más complejo. Creo que hay mucho terreno fértil allí. Tuve un reunión en una oficina, pero no he sabido nada desde entonces, así que no sé”, dijo el actor.

Pese a que el director Adam Wingard (Godzilla vs Kong) quiere que tanto Cage como John Travolta sean parte de la película, hasta ahora las participaciones de los actores no están aseguradas pese a que al menos el protagonista de Pig miraría con buenos ojos al cineasta.

“(Wingard) es genial y creo que compartimos gustos similares”, dijo Cage. “Tenemos sensibilidades similares. Me gustó todo lo que hizo con Godzilla vs. Kong y creo que es inteligente. Tiene respeto por el cine y varios tipos de iconografía. Creo que sería genial”.

Contracara aún no tiene una fecha de estreno.