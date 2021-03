El director de la nueva Contracara dice que la secuela tiene que tener a los actores del original

Adam Wingard, el director de la planeada secuela de Contracara (Face/Off), tiene experiencia con continuaciones que no son bien recibidas.

Al realizar Blair Witch en 2016, el propio Wingard reconoce que uno de sus grandes problemas era que no se sentía como una secuela ante la ausencia de rostros familiares. Y eso es algo que no quiere que vuelva a suceder con su planeada película de acción que continuará lo hecho por John Woo en el original.

“Para mi, era solo una cuestión de entrar en esos personajes y realmente entender quiénes son y darse cuenda de que: Está bien, no estamos intentando agregar una secuela sin razón”, explicó el director al podcast The Fourth Wall. “Es como, ¿adónde irían realmente estos personajes? ¿Y cómo hacemos de esto una secuela legítima?”.

“Y para ser honesto contigo, algo de eso nació de, ya sabes, nuestra película ‘Blair Witch’. Originalmente queríamos incluir a Heather Donahue y en el último minuto resultó que no tenía ningún interés en regresar y volver a asociarse con la bruja de Blair. Así que siempre sentimos que nunca se sintió totalmente como una secuela real. Y la gente realmente no lo aceptó como una secuela. Y creo que fue una gran lección para nosotros”, agregó.

“Cuando llegamos a ‘Contracara’, dijimos: ‘Mira, la única forma en que vamos a hacer esto realmente es si conseguimos, ya sabes, el elenco original’. No voy a decir cómo funciona ni nada, pero tiene que ser 100% una continuación real, no solo como una película de fan service, no solo como algo que se pone al día, esto tiene que sentirse como la continuación definitiva de la película original”, finalizó.

Por ahora el director no confirmó que su plan sea el retorno de John Travolta y Nicolas Cage, los protagonistas del original, pero al menos por historia podría ser necesario el regreso del personaje de Travolta. Mal que mal, la película original lo dejó como el único sobreviviente del experimento que lo llevo a ponerse el rostro del criminal Castor Troy (Cage).