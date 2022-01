Noah Hawley tiene una interesante descripción de sus planes para la serie de Alien

Aunque Ridley Scott no tiene mucha fe en lo que podría conseguir este programa, Noah Hawley quiere que sigan entusiasmándose con su nueva serie ambientada en el mundo de Alien.

Después de todo, aunque el propio responsable de series como Legion y Fargo tiene claro que aún falta bastante para que esta producción llegue a la pantalla chica, en una reciente entrevista con Esquire, Hawley contó un poco más de su propuesta para el programa.

Previamente ya se había indicado que esta serie de Alien se desarrollará en la Tierra y se enfocará en mostrar a la “humanidad atrapada entre nuestro pasado primordial y parasitario y nuestro futuro de inteligencia artificial”. Pero ahora el creador ahondó en esa idea.

“Va muy bien”, dijo Hawley al ser consultado sobre el avance de la serie. “Desafortunadamente, va lento, dada la escala. He hecho cierto negocio con la reinvención. Alien es una historia fascinante porque no es solo una película de monstruos; se trata de cómo estamos atrapados entre el pasado primordial y la inteligencia artificial de nuestro futuro, donde ambos intentan matarnos. (La serie) está ambientada en la Tierra del futuro. En este momento, la describo como Edison versus Westinghouse versus Tesla. Alguien va a monopolizar la electricidad. Simplemente no sabemos quién será”.

“En las películas, tenemos a Weyland-Yutani Corporation, que claramente también está desarrollando inteligencia artificial, pero ¿qué pasa si hay otras compañías que intentan ver la inmortalidad de una manera diferente, con mejoras de cyborg o descargas transhumanas? ¿Cuál de esas tecnologías va a ganar? En última instancia, es una pregunta clásica de la ciencia ficción: ¿merece la humanidad sobrevivir? Como dijo Sigourney Weaver en esa segunda película, ‘No sé qué especie es peor. Al menos ellos no se joden por un porcentaje’”, agregó.

En ese sentido, Hawley recalcó que la serie no solo se quiere sustentar con el nombre de la franquicia y la promesa de volver a los xenomorfos en acción.

“Incluso si el programa fuese el 60% de la mejor acción de terror del planeta, todavía hay un 40% en el que tenemos que preguntarnos: ‘¿De qué estamos hablando, debajo de todo?’ Temáticamente, tiene que ser interesante”, sentenció Hawley. “Es una lección de humildad poder jugar con la iconografía de este mundo”.

La serie de Alien se estrenará en 2023.