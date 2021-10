Ridley Scott cree que la serie de Alien “nunca será tan buena” como su película original

Parece que Ridley Scott no está muy entusiasmado con el desarrollo de la nueva serie de Alien. Si bien varios fanáticos sienten curiosidad por lo que hará Noah Hawley (Fargo) con la franquicia en esta nueva serie para FX, el director de la clásica cinta de 1979 tendría un grado de escepticismo al respecto.

En una reciente entrevista con The Independent (vía Indie Wire) a propósito del estreno de sus nuevas películas, The Last Duel y House of Gucci, Scott abordó el tema de la franquicia de Alien y en particular habló sobre el desarrollo de la serie diciendo: “Nunca será tan buena como la primera (película). Eso es lo que voy a decir”.

Si duda Alien es todo un clásico, pero como todavía ni siquiera hay muchos detalles sobre la nueva serie desarrollada por Hawley parece un poco pronto para descartar de plano sus opciones.

Pero claro, Scott no solo está hablando en su calidad de responsable de la entrega original, sino que también está hablando desde una percepción que apunta a un desgaste de la franquicia. De hecho, The Independent dice que “Scott es más vocal sobre la franquicia Alien, que resucitó con la historia original de 2012, Prometheus. ‘Nunca mostré un extraterrestre en ella- y todavía ganó $ 404 millones de dólares en la taquilla. Pero el estudio dijo: ¡Mira, no le fue tan bien! ¿En serio?‘ Regresó con Alien: Covenant de 2017 y ‘puso a los aliens allí’ y la película ganó mucho menos: $240 millones de dólares en todo el mundo”.

“Cuando tienes una bestia maravillosa, se desgasta y tienes que pensar de nuevo”, dijo Scott.

La serie de Alien llegaría recién en 2023.