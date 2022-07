Originalmente los cameos de Walter White y Jesse Pinkman en Better Call Saul no serían revelados hasta su emisión

Walter White y Jesse Pinkman serán parte de la última temporada de Better Call Saul. Aunque todavía no sabemos en qué episodios y por cuánto rato aparecerán los protagonistas de Breaking Bad en la precuela de su aclamada serie, tiempo atrás el propio co-creador del programa, Peter Gould, confirmó que los personajes encarnados por Bryan Cranston y Aaron Paul serían parte de la sexta temporada de la serie que nació como precuela/spin-off de reaking Bad.

Pero aunque Gould reveló el retorno de Walter White y Jesse Pinkman en abril de este año, Bryan Cranston recordó que la idea original era que nadie supiera nada hasta el estreno.

“Nos pidieron que lo mantuviéramos en secreto para siempre”, explicó Cranston sobre el rodaje de sus escenas a Albuquerque Journal. “Fuimos trasladados bajo la oscuridad de la noche. Tomamos este avión y fueron a cierta sección privada del aeropuerto allí. Y luego dimos como dos pasos fuera de la pista y entramos en un SUV. Nos trasladaron a un Airbnb – un dúplex. (Aaron Paul) tenía el último piso. Yo tenía el piso de abajo y nos dijeron que no pueden irse”.

“Es muy divertido porque se suponía que esto sería una gran sorpresa, un gran secreto”, dijo Paul. “Entonces, de repente, anunciaron que lo estábamos haciendo, entonces, ¿por qué nos mantuvieron en una prisión? En serio, solo estaban jugando con nosotros”.

Paul agregó que permanecieron encerrados en aquel arriendo durante toda su estadía en Albuquerque. Todo con el fin de que el crossover entre Better Call Saul y Breaking Bad no se filtrara antes de su emisión. Sin embargo, en última instancia los planes cambiaron y, aunque aún no sabemos en qué episodio figurarán, ya está claro que de una forma u otra volveremos a ver a Jessie y Walter en la última temporada de Better Call Saul.

Todo mientras que Cranston y Paul podrán visitar Albuquerque con más tranquilidad cuando participen en la presentación de las estatuas de sus personajes de Breaking Bad en esa ciudad.