PopCap Studios anuncia Plantas vs. Zombies 3

PopCap Studios ha anunciado Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia, juego que llegará este año a dispositivos móviles.

Según se dio a conocer este juego llegará tanto a dispositivos iOS como Android y ya tuvo un lanzamiento parcial en Reino Unido, Países Bajos, Australia y Filipinas.

Esta nueva entrega retoma la jugabilidad tower defense de los juegos originales, a la vez que añade una narrativa por episodios y elementos de puzles.

Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia será gratuito y contará con compras in-game.

Cabe recordar que la primera entrega de la saga se lanzó en 2009 y en 2013 llegó su segunda parte.