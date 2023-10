Productor de Five Nights at Freddy’s quiere asustar a los que crecieron viendo Plaza Sésamo

No queda nada para el estreno de la adaptación de Five Nights at Freddy’s y ahora uno de los productores del filme se ha referido a la entrega, dando a conocer que la intención es asustar a los que crecieron viendo Plaza Sésamo.

A través de una reciente entrevista con Gamesradar, es que el productor Jason Blum fue consultado si era su intención asustar al público que creció viendo Plaza Sésamo con los robots, admitiendo entre risas: “Realmente lo fue”.

“Me gusta que la gente se inicie en el terror desde muy jóvenes y tempranos. Pensé que esta sería una excelente manera de hacer exactamente eso para convertir a un grupo de jóvenes en fanáticos del terror”, señaló.

Cabe recordar quie recientemente la directora del filme también señaló que esperaba hacer más de un filme.

Five Nights at Freddy’s estará protagonizada por Josh Hutcherson (Los juegos del hambre), Elizabeth Lail (You), Piper Rubio (Inestable), Kat Conner Sterling (Tenemos un fantasma), Mary Stuart Masterson (Alguien Maravilloso) y Matthew Lillard (Scream).

La sinopsis del filme apunta que...

La película de Five Nights at Freddy’s contará la historia de Mike Schmidt (Hutcherson), un joven que tiene problemas financieros, por lo que decide tomar un trabajo como guardia de seguridad en un restaurante temático abandonado llamado Freddy Fazbear’s Pizza. Sin embargo, su primera noche en el trabajo no sale según lo planeado, cuando se da cuenta de que tal vez no esté tan solo como cree cuando una serie de animatrónicos asesinos cobran vida.

Five Nights at Freddy’s tiene programado su estreno para el 26 de octubre.