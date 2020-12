Raya And The Last Dragon se estrenará Disney+ Premiere Access en marzo

Disney volverá a repetir el modelo de estreno del remake live-action de Mulán con otra película de su calendario de estrenos para 2021.

Durante la presentación ante los inversionistas que la compañía realizó este jueves se anunció que Raya And The Last Dragon debutará al mismo tiempo en cines y Disney+ Premiere Access.

Es decir, la película que en inglés contará con la voz de Kelly Marie Tran, estará disponible del mismo modo que Mulán y, mientras las personas que se atrevan y puedan ir al cine podrán verla en la pantalla grande, también existirá la opción de pagar un precio adicional por ella mediante Disney Plus.

Disney cobró cerca de $30 dólares por Mulán, sin embargo, la compañía aún no detalla si mantendrá ese precio como referencia para Raya And The Last Dragon. Por otra parte, cabe señalar que este es el regreso de la compañía a esa estrategia tras apostar por presentar Soul, la nueva película de Pixar, directamente en Disney Plus y sin un pago adicional.

Actualmente el estreno de Raya And The Last Dragon está fijado para el 5 de marzo de 2021 en Estados Unidos.