Rebel Moon fue vista por casi 24 millones de personas en sus primeros tres días en Netflix

A pesar de que la crítica no favoreció a Rebel Moon - Part One: A Child of Fire, el filme se ha convertido en todo un éxito a través de Netflix donde ha sido visto por casi 24 millones de personas en sus primeros tres días.

Según fue dado a conocer por la plataforma de streaming, la nueva película de Zack Snyder fue vista un total de 23,9 millones de veces en sus primeros días, superando a Leave the World Behind que logró 19,7 millones de vistas en sus primeros 7 días.

De igual forma, la película superó en su estreno a algunas populares producciones de 2024 como One Piece, la cual alcanzó los 18 millones de vistas en sus primeros cuatro días en la plataforma.

A pesar de su reciente estreno, en tan sólo unos meses llegará la secuela del filme, de la cual ya se conoció el primer adelanto.

Descrita como una epopeya fantástica, Rebel Moon es dirigida por Zack Snyder con un guion coescrito en conjunto con Shay Hatten y Kurt Johnstad.

En cuanto al elenco, esta cuenta con Sofia Boutella como Kora, Ed Skrein como el almirante Atrticus Noble, Charlie Hunnam como Kai, Michiel Huisman como Gunnar, Djimon Hounsou como general, Staz Nair como Tarak, Doona Bae como Nemesis, Ray Fisher como Darrian Bloodaxe y E. Duffy como Milius.

La sinopsis apunta que...

De Zack Snyder, el creador de 300, El hombre de acero y El ejército de los muertos, llega REBEL MOON, el esperado evento épico de ciencia y fantasía anticipado por décadas. Cuando una pacífica colonia situada al borde de la galaxia se ve amenazada por los ejércitos del regente tirano, Kora (Sofia Boutella), una joven con un pasado misterioso que vive entre los aldeanos se convierte en su única esperanza para sobrevivir. Con la tarea de ir a los planetas cercanos en busca de guerreros que puedan ayudar a hacerles frente, Kora reúne a un pequeño grupo de forasteros, insurgentes, campesinos y los huérfanos que ha dejado la guerra en otros planetas, todos ellos con la misma necesidad de redención y venganza. Con la sombra del reino entero amenazando la luna más improbable, se librará la batalla por el destino de la galaxia entera, durante la cual se creará una nuevo ejército de héroes.

Rebel Moon se estrenó el pasado 22 de diciembre a través de Netflix. En tanto, su secuela, subtitulada “The Scargiver” llegará en abril de 2024.