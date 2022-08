Remake de Star Wars: Knights of the Old Republic habría cambiado de estudio

Hace unas semanas se filtró que el desarrollo de remake de Star Wars: Knights of the Old Republic no estaría pasando por un buen momento, y ahora es que se ha conocido que el juego habría cambiado de desarrollador, y ahora estaría en manos de Saber Interactive.

La información, proviene de la mano del más reciente informe de resultados financieros de Embracer Group, donde junto con informar que han comprado varios estudios, se refirieron al respecto.

Aunque no hacen mención al juego, el informe señala que “uno de los proyectos AAA del grupo ha pasado a otro estudio dentro de Embracer. Se ha hecho para asegurar el nivel de calidad que se necesita. No esperamos ningún retraso por esta transición”.

Cabe recordar que Saber se encontraba colaborando en el proyecto, y hace unos meses Matthew Karch, de la junta directiva de Embracer, señaló que ”cuando adquirimos Aspyr sabíamos desde el principio que necesitarían nuestra ayuda. Saber tiene una enorme experiencia en crear este tipo de productos. Lo han hecho con Halo -en múltiples productos de Halo-, así que hemos pasado mucho tiempo trabajando para realizar este juego”.