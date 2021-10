Review | Los Guardianes de la Galaxia es un excelente videojuego para dar rienda suelta a este equipo

Teniendo como antecedente lo que terminó siendo Marvel’s Avengers, el anterior videojuego de superhéroes publicado por Square Enix, existían algunos cuestionamientos respecto a lo que podría gestarse con el nuevo título centrado en Los Guardianes de la Galaxia. Claro, la otra apuesta fue realizada por Crystal Dynamics - y estaba centrada en el componente multijugador -, pero el modo de historia tenía más de un nexo con lo que ahora se haría con la aventura de Star-Lord y compañía. Además, también estaba la duda de cómo lograrían generar una historia que sí o sí tenía que evadir la sombra de la versión cinematográfica que dio fama masiva a los personajes.

Lo bueno es que todas las aprehensiones no tienen mucho asidero. El nuevo videojuego de Los Guardianes de la Galaxia tiene una campaña de acción en tercera persona atractiva, plagada no solo de personalidad, sino que también de los componentes llamativos para que nuestra ruta heroica sea mucho más que una mera aventura lineal en busca de las secuencias de batalla (Que es lo que terminaba sucediendo en el título de Los Vengadores).

El éxito de esa travesía se logra ya que desde el primer momento en que tenemos claro que nuestra tarea es hacer uso de Star-Lord, quien tiene una breve secuencia de origen en su casa terrícola al comienzo de la historia, pero confrontando un llamativo abanico de posibilidades ante la presentación de un equipo que nos va importando cada vez más a medida que avanzamos en la travesía espacial.

En esa situación es clave el hecho de que nuestros compañeros, a pesar de ser controlados por la computadora, continuamente están interactuando con Star-Lord ya sea para resolver puzzles, establecer la extraña camaradería fraterna del equipo y la propia dinámica en la que podemos comandar a nuestros compañeros a interactuar en la batalla con sus cualidades únicas que incluyen a un Groot que puede atrapar rivales o una letal Gamora que puede eliminar rivales de un solo golpe.

Aquél entorno plasma la principal fortaleza del videojuego: que realmente se sienta como un trabajo en equipo pese a que solo estamos controlando a un solo personaje. A eso aporta el hecho de que los diálogos están muy bien, cada personaje tiene su propia personalidad, las interacciones entre los Guardianes (y nuestras decisiones) van fortaleciendo los lazos y las dinámicas de combate, aunque podrían ser mejores, están al servicio de esta narrativa que siempre nos está recordando que estamos entrando en la dinámica de un equipo al que inicialmente le cuesta funcionar.

Sin entrar en mayores detalles de la historia, la trama del videojuego nos instala en un escenario en donde un conflicto bélico dejó grandes secuelas en la galaxia. Los Guardianes obviamente quieren sacar réditos económicos de esas consecuencias, pero inevitablemente los mercenarios comenten errores y tienen que sacar a relucir su condición de superhéroes para salvar el pellejo de todo el resto.

En ese tejemaneje es clave la sombra que marca a cada uno de los personajes, especialmente en el caso de un Star-Lord marcado por la pérdida, pero también en lo que concierne a las dinámicas que se van gestando entre si, ya que el equipo no está para nada constituido una vez que tomamos control de sus destinos.

Aunque desde la primera misión tenemos la posibilidad de explorar los llamativos elementos cósmicos del universo Marvel, debo volver a recalcar que lo más interesante tiene relación con el hecho de que también vamos forjando los puentes que definen nuestro avance y el de las relaciones con nuestros compañeros de equipo (Algo bastante difícil considerando las excéntricas personalidades de cada uno).

Una parte clave de esa experiencia tiene relación con la selección de diálogos, pues algunas de nuestras decisiones van definiendo el avance, y también con la propia colaboración que se va gestando con los otros personajes para resolver los problemas que bloquean nuestro camino (Rocket puede hackear equipos mientras que Groot crea puentes con sus ramas y Drax puede levantar cosas con su fuerza). En el medio de esos problemas, el combate se hace presente y, como ya establecí, nuestra tarea no solo es hacer uso de nuestras pistolas, ya que también podemos dirigir algunos ataques de los compañeros.

En todos esos elementos, en el estudio Eidos Montreal fomentan el crecimiento del equipo por sobre la mera sucesión de secuencias de batallas increíbles. Al comienzo hay líneas de diálogo que nos dejan en claro que existe desconfianza entre todos, y solo son un equipo más por el azar que por necesidad, pero la propia historia termina dando pie a que realmente veamos florecer a Los Guardianes de la Galaxia de una forma en que el factor interactivo se vuelve clave para ese desarrollo. Y es justamente eso lo que convierte a este videojuego en todo un éxito.

Que un videojuego logre retratar tan bien a esta familia disfuncional, con sus propios códigos sin tener que ser una mera copia o extensión de lo que popularizó James Gunn en la pantalla grande, terminan justificando a esta llamativa aventura que más encima tiene un montón de guiños y extra que provienen más de los cómics que de sus aventuras cinematográficas. Y claro, la selección de la música es notable, y al mismo tiempo muy Jamesgunnizada, pero en el camino logra su propia identidad al establecer a una banda ochentera llamada Star-Lord como el centro de toda la inspiración adolescente de Peter Quill.

En definitiva, Los Guardianes de la Galaxia es un videojuego que le gana a los prejuicios y a la vez llena con su propuesta que define a la perfección a este equipo. Si son fans de los superhéroes, y no solo de sus películas, este es el videojuego al que deberían darle una oportunidad. Mal que mal, tal como lo dice uno de sus temas originales, el desafío es ir de cero a ser un héroe. Y aquí realmente lo consiguen.

Marvel’s Guardians of the Galaxy se lanzó esta semana para PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One y Xbox Series X. En algunas zonas del mundo estará disponible con una “versión en la nube” para Nintendo Switch. Esta revisión se hizo en la versión de PS5.