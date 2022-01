Ridley Scott rechazó realizar una película para Disney: “No hago películas de magos”

A lo largo de su carrera Ridley Scott ha dirigido y producido películas en varios géneros y para diferentes estudios. Pero no esperen que algún día la página de IMDB del director incluya a una cinta de fantasía con magos amparada por Disney.

Si bien Scott claramente no tiene nada contra las producciones de carácter fantástico, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter reveló que rechazó una propuesta de Disney para realizar una “película de magos”.

Resulta que después de que Disney compró Fox, el estudio con el que Scott colaboró en diversas oportunidades, la Casa de Mickey Mouse conversó con el responsable de Alien y le ofreció realizar una película para ellos. Scott no reveló ningún detalle específico sobre el proyecto, pero es evidente que fuera lo que fuera no dejó una buena impresión en él.

“Querían que hiciera una película de magos, y yo no hago películas de magos. No era una buena idea”, sentenció Scott.

Actualmente Scott tiene 84 años y aunque sería fácil creer que debido a su edad el cineasta podría tener una prisa para concretar proyectos, el director de Blade Runner tendría otra aproximación para escoger las producciones de las que quiere formar parte.

“A medida que envejezco, más busco cosas que se traten de algo, que no sean solo entretenimiento”, dice. “Debe tener un efecto en alguien”.

Tras el estreno de The Last Duel y House of Gucci, los próximos proyectos dirigidos o producidos por incluyen a la segunda temporada de Raised by Wolves, Kitbag y Gladiador 2, entre otros.