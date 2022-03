Robert Pattinson visitó foros para preparar su interpretación de Batman

Si creían que los comentarios en internet no servían para nada, Robert Pattinson puede demostrarles lo contrario con The Batman.

Esta semana y en el marco del positivo estreno de la nueva película del hombre murciélago, el actor encargado de plasmar a la nueva versión de Bruce Wayne para el cine participó junto a sus compañeros de elenco en un video de Vanity Fair. La premisa del segmento era bastante simple e invitaba a los actores a leer y opinar sobre teorías de los fanáticos respecto a la propuesta de The Batman.

Así, después de hablar de un par de comentarios que estaban muy perdidos o eran sorprendentemente cercanos a la premisa de la película, Pattinson valoró esa instancia y reveló que durante su preparación para dar vida a Batman también decidió leer foros.

“En realidad es muy... Estoy leyendo esto de nuevo y es extremadamente útil tener estas teorías de los fanáticos”, dijo el actor. “Solía mirar muchas de las cosas en los foros y en realidad realmente informaron mucho a mi personaje. Todavía los veo hoy en día, generalmente estoy al acecho”.

Obviamente Pattison no anda por allí señalando qué conversaciones o discusiones está leyendo, sin embargo, el actor indicó que a veces siente la necesidad de responder.

" A veces simplemente me presionan un poco y tengo que responder algo. Entonces, cuando a vean ves un mensaje bastante abstracto que dice: ‘Por favor, solo déjenme en paz’, ese soy yo”, añadió entre risas. “‘Dejen de buscar fallas. Estoy haciendo lo mejor que puedo’”.

Considerando que The Batman solo es la interpretación más reciente de la historia de un personaje que ha existido por más de ochenta años, es entendible que Pattinson quiera poner atención en la percepción que existe del vigilante de Gotham y su trabajo. Después de todo, tanto el actor como el director Matt Reeves no han ocultado que ya sueñan con The Batman 2.