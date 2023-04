Saw X se presenta de cara a su estreno en cines durante octubre de este año

El estudio Lionsgate promete mantener a los fans de la franquicia de SAW al borde de sus asientos con nuevas trampas y un nuevo misterio por resolver para lo que será la décima película de la saga.

Tobin Bell, el asesino original que fue parte de las tres primeras películas, y Shawnee Smith, quien interpretó a Amanda Young, regresarán para un proyecto que será conocido como Saw X, cuyo logo oficial fue presentado en CinemaCon.

Pueden verlo a continuación.

Más sobre Saw X

El estudio ha planteado que el regreso de Tobin Bell a la franquicia avanza en el objetivo de crear una película que capture todo lo que los fanáticos de Saw aman de la franquicia, pero generando nuevas trampas y presentando “un nuevo misterio por resolver”.

El elenco de esta nueva película incluye a Renata Vaca, Paulette Hernandez, Joshua Okamoto, Octavio Hinojosa, Synnøve Macody Lund, Steven Brand y Michael Beach. Kevin Greutert, director de Saw VI y Saw: The Final Chapter, está a cargo de la dirección de la película.

Saw X llegará a los cines el 27 de octubre de 2023.