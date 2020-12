Filtración apunta a que No More Heroes 1 y 2 llegará a PC

Todo parece apuntar a que No More Heroes 1 y 2 llegarán a PC según una reciente filtración.

Esta versión de los juegos desarrollados por Grasshopper Manufacture y dirigidos por Goichi Suda, se filtró a través de la página de la ESRB, el organismo de clasificación por edades de Estados Unidos.

Cabe recordar que la primera entrega de No More Heroes fue lanzada para Nintendo Wii en 2007, mientras que en 2010 se lanzó su secuela No More Heroes 2: Desperate Struggle. Recientemente, en 2020, ambos juegos tuvieron un relanzamiento en la Nintendo Switch.

Actualmente el equipo tras la franquicia se encuentra trabajando en una tercera entrega, la cual será exclusiva de Nintendo Switch y se espera llegue en 2021.