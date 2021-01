Sindicato llamó a los actores a no trabajar en Songbird, la película sobre la pandemia de Michael Bay

Songbird, la película sobre la pandemia producida por Michael Bay, recibió una orden de “no trabajar” por parte del Sindicato de Actores de Cine y la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA).

En la práctica esto significa que dicho sindicato llamó a los actores a no sumarse a la película que fue anunciada a mediados de mayo y pretende filmarse en la ciudad de Los Angeles en Estados Unidos.

De acuerdo a Variety, SAG-AFTRA advirtió a sus miembros que, de no obedecer esta orden y sumarse a la película, podrían recibir medidas disciplinarias por parte de la organización. Además el sindicato argumentó que dicha medida fue tomada ante las dudas por los protocolos de seguridad para trabajar en la película.

“Los productores no han sido transparentes sobre sus protocolos de seguridad y eso es algo que obviamente nos tomamos muy en serio”, señaló un vocero del sindicato. “Además, cómo se señala en la orden de no trabajar, los productores aún no se han convertido en signatarios de nuestro acuerdo. No tenemos más comentarios”.

Songbird será dirigida por Adam Mason (Into the Dark) en base a un guión que co-escribió con Simon Boyes (Not Safe for Work) y, de acuerdo a las descripciones iniciales, la trama de la película “tiene lugar dos años en el futuro. La pandemia no ha desaparecido. Los confinamientos se han revertido y luego se han restablecido y la situación se vuelve aún más grave a medida que el virus continúa mutando“.

La película aún no tiene fecha de estreno y ciertamente este movimiento por parte del SAG-AFTRA complicará los planes de la producción que según THR ya cuenta con Demi Moore, Craig Robinson, Paul Walter Hauser y Peter Stormare como parte de su elenco.