Sofia Boutella protagonizará Rebel Moon, la nueva película tipo Star Wars que Zack Snyder realizará para Netflix

Otro proyecto de Zack Snyder está comenzando a tomar forma y paralelo al avance de Army of The Dead 2 ( o Planet of the Dead) recientemente el director ya habría asegurado al primer integrante del elenco de Rebel Moon.

Según reporta Deadline, después de varias reuniones con figuras para la película, recientemente Snyder escogió a Sofia Boutella (The Kingsman, The Mummy) para protagonizar su nueva película espacial para Netflix.

Por ahora no hay muchos detalles sobre el papel de la actriz, sin embargo, las fuentes de Deadline dicen “Boutella cautivó a Snyder” y el director “tomó una decisión rápida para convertirla en la protagonista” de esta nueva cinta.

El desarrollo de Rebel Moon fue confirmado por Netflix a mediados de este año y hasta el momento la película se ha descrito como una apuesta en el estilo de Star Wars pero con un tono más para adultos.

En ese sentido, la trama de la película se enfocará en una “pacífica colonia en el borde de la galaxia que se ve amenazada por los ejércitos del tiránico Regente Balisarius” y mostrará como “ellos envían a una joven con un pasado misterioso a buscar guerreros de planetas vecinos para ayudarlos a tomar una posición frente al tirano”.