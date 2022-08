Sony está desarrollando una película basada en Days Gone

Sumen a Days Gone al listado de títulos que Sony quiere trasladar desde el mundo de los videojuegos al cine o la televisión.

Siguiendo el trabajo de la compañía en producciones como una potencial saga de Uncherted y las series de Horizon y The Last of Us, ahora Deadline reveló que Sony también tiene en la mira a una película basada en Days Gone.

Sheldon Turner (Up in the Air ) estaría trabajando en el guión de esa cinta y Sam Heughan (Outlander) estaría rondando como la principal carta para el papel protagónico.

Si bien aún no hay una sinopsis oficial para la película de Days Gone, Deadline dice que el guión de Turner “será una balada de amor para películas de motos” y esta producción se presentará como un western moderno.

Recuerden que el videojuego original de Days Gone fue desarrollado por Bend Studios y debutó en 2019 para contar una historia sobre Deacon St. John y sus aventuras después de una mortal pandemia.

En estos momentos no hay una fecha de estreno para la película de Days Gone, pero será producida por Jennifer Klein y Turner mediante su empresa Vendetta Productions, además de Sony PlayStation Productions.