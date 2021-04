Sony se habría negado a realizar una secuela de Days Gone

Bend Studio, el estudio responsable de Days Gone, habría intentado realizar una secuela del juego lanzado para PS4, recibiendo un “no” como respuesta por parte de Sony.

Según dio a conocer Bloomberg, Sony se está centrando en sus sagas de superventas y los estudios que las crean, dejando al resto de los estudios como equipos de apoyo, una situación que no agradaría del todo a quienes pertenecen a estas firmas.

Ante esto, es que en 2019 se habría intentando avanzar con la secuela, pero no fue aprobado dado el largo tiempo de desarrollo que tuvo la primera entrega y las críticas que recibió.

Ante esto es que Bend Studio fue puesto como apoyo de otro de los estudios de Sony, Naughty Dog.

Desde Bloomberg, explican que el equipo se dividió en dos, uno apoyando en un juego multijugador, aunque no se especifica si es el modo online de The Last of Us 2 u otro proyecto, y un segundo equipo trabajando en un nuevo Uncharted.

Al respecto detallan que “los desarrolladores de Bend temían que pudieran ser absorbidos por Naughty Dog, y el liderazgo del estudio pidió que los retiraran del proyecto Uncharted. Obtuvieron su deseo el mes pasado y ahora están trabajando en un nuevo juego propio”.