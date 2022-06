Taika Waititi quiere asegurarse de que su película de Star Wars se sienta como parte de la franquicia

Pese a que a mediados de mayo la propia Kathleen Kennedy confirmó que la película dirigida por Taika Waititi será la siguiente entrega de Star Wars en llegar al cine, el director de Jojo Rabbit reveló que todavía no está listo todo listo para ese proyecto.

En una entrevista con ScreenRant a propósito de su papel en Lightyear, la nueva película de Pixar, Waititi fue consultado sobre su película de Star Wars y contó que sigue trabajando en el guión de esa apuesta. Todo con el fin de llegar a una historia que se sienta como parte de la franquicia.

“Eso aún está por verse. No sé. Todavía estoy escribiendo. Todavía estoy pensando en las ideas y la historia y solo quería asegurarme de que se sienta como una película de Star Wars”, dijo Waititi. “Porque, podría decir: ‘Oh, sí, simplemente escribiremos cualquier cosa antigua y la ambientaremos en el espacio y luego pondremos Star Wars en el frente’. Pero no sería una película de Star Wars sin ciertos elementos y un cierto tratamiento, así que solo tengo que asegurarme de que permanezca dentro de esa timonera”.

Waititi está trabajando en su película de Star Wars junto a Krysty Wilson-Cairns (1917), pero aunque en los actuales planes de Lucasfilm esta será la siguiente entrega de la saga que llegará al cine, por ahora se desconoce qué trama y ambientación en la línea temporal de la franquicia tendrá esta historia.

De hecho, hasta el momento Waititi solo ha indicado que también espera que esta producción tenga algo de su estilo.

Si bien Waititi es reconocido por su trabajo en Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit y What We Do in the Shadows, el director también comandó el final de la primera temporada de The Mandalorian e interpretó a IG-11 en esa serie.